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İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir

Koronavirüsle mücadele kapsamında izole sürecinin birkaç ay sürebileceğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir" dedi.

23.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:14

Konuk olduğu programda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağına gidilebileceğini belirtti.

Yaşanan sürecin yalnızca 65 yaş üstü vatandaşlarımızın izolasyonu olarak algılanmasının yanlış olduğunu vurgulayan İmamoğlu, İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşanan "Evde kal ihlallerine" dikkat çekti.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA GİDİLEBİLİR"

Sokağa çıkma yasağının önümüzde günlerde devreye girebileceğini belirten İmamoğlu, "Tümüyle bunlar aslında ne kadar hafife aldığımızın göstergesi. Net olarak söyleyeyim: Nasıl ki 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi, bu, tümüne getirilmeyecek anlamına gelmiyor. Dünyada bu yapıldı. Mecbur kalınırsa; -ki bütün verileri bana göre var- bu uygulamaya bile ülkemizin, devletimizin gideceği ortada" ifadelerini kullandı.

"SABRETMEK ZORUNDAYIZ"

Açıklamasının devamında herkesin sürece ciddiyetle yaklaşması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti: "Sabretmek zorundayız. Günler gösteriyor ki, birkaç ay bu izole ortam sürebilir. Ömrümüzden birkaç ayı sürece adamamız, toplum sağlığı açısından, yarınlarımız açısından çok kıymetli. Bakanlık, sağlık çalışanları… Herkes büyük fedakarlıkla sürece katkı sunma çabasında. Ama işin başı, 83 milyon vatandaşımız ya da 16 milyon İstanbullu. Bunu çözecek olan onlar…"

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İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir

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İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
Etiketler : Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel

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