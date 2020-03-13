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İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı aldıkları önlemleri açıkladı. İmamoğlu,"Belli bir yaş üstü hemşehrilerimizin toplu taşıma vasıtalarını kullanmamalarını, çok acil bir durum yoksa seyahat etmemelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

13.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:27

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulunan İmamoğlu, "Belli bir yaş üstü hemşehrilerimizin toplu taşıma vasıtalarını kullanmamalarını, çok acil bir durum yoksa seyahat etmemelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Dünkü çağrımı yinelemek istiyorum. Bebekleri de önemsiyorum. Belli bir yaş üstü hemşehrilerimizin toplu taşıma vasıtalarını kullanmamalarını, çok acil bir durum yoksa seyahat etmemelerini istiyorum.

Bu tatil küçük kızımda bir sevinç nidasına döndü ama bu şekilde bir tatil değil. Okulların kendi müfredatlarına dair bir bilgilendirme olacak. Akşam sözleştik, hem oğlumla hem kızımla dersleri konusunda sözleştik. Biz şu tarafını ifade edelim, sahaya 30 araç çıkardık sayıyı 40'a çıkaracağız. Biz bütün İETT araçlarını normalde dezenfekte diyoruz ama bunu yoğunlaştırdık. Gün içinde mola veren araçlarımıza da dezenfekte işlemi yapıyoruz.

"İLÇE BELEDİYELERİ DE HASSAS DAVRANIYOR"

Tüm İETT otobüsleri, otobüs A.Ş.'lere ait otobüsleri, metroları. Şoförlere eğitim vermeyi, bu düzenlemeyi de kendileri yönetmesi lazım. Camileri geziyoruz. Biz tarihi camilerden sorumluyuz. İlçe belediyeleri de bu anlamda hassas davranıyorlar. 39 ilçe belediyesini davet ettik, nasıl dezenfektan yapıyoruz hangi ürünleri kullanıyoruz kendi deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

"DİYANET'İN HASSASİYET GÖSTERMESİ GEREKİYOR"

Okullar çok özel yerler. Belli yaştaki çocukları zemini, tuvaletleri dezenfekte edersiniz ama çocuklar çok sık temas ediyorlar, hareketliler o bakımdan bu ilk ve orta dereceli çocukların tatil edilişini doğru buluyorum. Diyanet'in camiler konusunda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bir duyuruda bulunmalarını tavsiye ediyorum.

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İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Etiketler : İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel

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