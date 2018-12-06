İBB Başkanlığı İçin İlk Adımı Çin'de Attığı Söylenen Binali Yıldırım'ın Adaylığı 22 Aralık'ta Açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçe görüşmelerini işaret etmesiyle AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması için tarih belirlenmeye başlandı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, " İpek Yolu'nun doğudaki başlangıç şehri Xi'an ile batıdaki bitiş şehri İstanbul'un kardeş şehir olmasını öneriyorum." sözleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda ilk adımı Çin'de attığını söyledi.

"YILDIRIM İSTANBUL İÇİN İLK ADIMI ÇİN'DE ATTI"

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak ediliyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Yıldırım İstanbul için ilk adımı Çin'de attı: Xi'an'a kardeş şehir olmayı önerdi" başlığıyla yayımlanan yazısında "TBMM Başkanı Binali Yıldırım İstanbul adaylığı konusundaki ilk adımı, Pekin'deki iki günlük resmi temaslarının ardından dün geldiği, Terra-Cotta (toprak askerler) vatanı Xi'an'da (Şian) attı" ifadesini kullandı.

"TARİHİ SURLAR BÖLGESİNE GİTTİ"

"Başkan Yıldırım, milletvekilleri ve beraberindeki heyet önce Çin'in Qin Henedanlığına 1100 yıl Başkentlik yapmış Xi'an'da 12 kilometre uzunluğunda, 12 metre yüksetliğindeki tarihi surlar bölgesine giti. Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi şehre girişinde Yıldırım ve beraberindekilerin, Terra Cotta askerleri gibi giymiş erkekler ve sarı giysiler içinde dans eden kızlar tarafından karşılanışı etkileyiciydi" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

HUAJUXİANG (HACI ŞİAN) BÜYÜK CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Hatta rollerini o denli gerçekçi yapıyorlardı ki sanki karşımızda canlı bir sinema perdesi vardı. Surların içindeki kaleyi gezdi, Çan ve Davul kulelerini dolaştı. Devamında Müslüman mahallesinin dar sokaklarından geçip, 700'lü yıllarda ilk bölümü yapılmış, 1600'lü yıllarda ise bugünkü hali inşa edilmiş Huajuxiang (Hacı Şian) Büyük Camii'ni ziyaret etti. Buradan da Dünya mirası olarak kabul edilen Qin Hanedanının öldükten sonra dirildiğinde yanında olmasını istediği için hepsinin heykelini yaptırdığı binlerce toprak asker Terra Cotta'nın sergilendiği müzeye geçti.

"SEÇİLMESİ HALİNDE İLK İCRAATI SAYILACAK ADIMINI ATTI"

Akabinde kaldığı otele gelerek Shaanxi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Hu Heping ile görüştü. İşte İstanbul ile ilgili ilk önemli sinyali de burada geldi. Aktarıldığına göre heyetler arası nezaket cümlelerinin sıralanmasının ardından Yıldırım söze girdi; "İpek Yolu'nun doğudaki başlangıç şehri Xi'an ile batıdaki bitiş şehri İstanbul'un kardeş şehir olmasını öneriyorum." Konya ile de kardeş şehir olan Xi'an Eyalet Halk Kongresi Daimi Komite Başkanı Heping öneriyi anında kabul etti. Böylece Yıldırım, İstanbul için seçilmesi halinde ilk icraatı sayılacak adımını Çin'in Xi'an kentinde attı.

22 ARALIK'TA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Binali Yıldırım'ın 22 Aralık'ta resmen duyurulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçe görüşmelerini işaret etmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanması için tarih belirlenmeye başlandı. Buna göre, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından AK Parti'nin İstanbul'da düzenleyeceği bir törenle TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ve 39 İstanbul ilçe belediye başkan adayının isminin resmen açıklanması bekleniyor.