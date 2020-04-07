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İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele için İBB'nin daveti üzerine oluşturulan Bilim Kurulu, önerilerini açıkladı. 8 öneride bulunan Bilim Kurulu, İstanbul'da alternatif tedavi merkezleri kurulmasını ve spor salonu gibi geniş alanların izolasyon birimleri olarak kullanılmasını talep etti.

07.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde salgın sonrası oluşturulan Bilim Kurulu tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına da bu kurula katılma daveti yapıldı.

İBB Bilim Kurulu açıklamasında Sağlık Bakanlığı tarafından "vaka" olarak kabul edilen hastaların yüzde 60'ının İstanbul'da olduğuna dikkat çekilerek "Bu olağanüstü yüksek oran bile, tek başına İstanbul'un, tüm Türkiye'den ayrı biçimde ele alınması ve kente özgün koruma, kontrol stratejilerinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır" denildi.

Kurulun, İBB yöneticileri ile düzenli şekilde toplanarak İstanbul özelinde sorunları birlikte değerlendirip öneriler hazırladığı kaydedildi.

KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI 8 ÖNERİ

İBB Bilim Kurulu açıklamasında 8 öneride bulundu. Öneriler şöyle:

1- Alternatif tedavi merkezleri kurulmalı; bu merkezlerin yanı sıra, izolasyonun sağlanması için spor ve benzeri geniş alanlı salonlardan izolasyon birimleri olarak yararlanılmalıdır.

2- Termal kameralarla tespit edilen şüpheli vakaların hızla muayenesi ve testleri yapılarak izolasyonu sağlanmalıdır.

3- Çalışmak zorunda olan tesislerde belirli aralıklarla tedbir önlemlerinin (test dahil) alınmasına ilişkin kontrol mekanizmaları harekete geçirilmelidir.

4- Pandemi hastanelerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların sağlanması ve dağıtımı için ek önlemler alınmalıdır.

5- Halkın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak ve 'evde kal' çağrısını güçlendirmek adına, çeşitli projeler üretilmelidir.

6- Test sayısı artırılarak filyasyona hız verilmelidir.

7- Sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önleyici eylem planlarının ortaya konulmasına çalışılmalıdır. (Kişisel Koruyucu Ekipman, Konaklama vb.)

8- Salgın yayılım hızının engellenmesine ilişkin her türlü kapanma tedbirlerine başvurulması gerekmektedir.

İBB Bilim Kurulu’ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri

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