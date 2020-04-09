Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz, eldiven kullanımının yalancı bir güvenlik duygusu yaratığına vurgu yaparak, "Çöp toplayanlar ya da kirli bir yüzeyi anlık temizlemek zorunda kalanlar dışında eldiven kullanmak yanlış" ifadelerini kullandı.

09.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:13

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Grubu, koronavirüs salgınından korunmak için eldiven kullanımının zorunlu haller dışında risk yaratacağını açıkladı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz "Eldivenin yalancı bir güvenlik hissi yarattığını" söyledi.

ELDİVEN KULLANMAK YANLIŞ MI?

T24'ün haberine göre; Eldiven kullanımının risk yarattığına ilişkin tartışmalı bir durumun söz konusunu olmadığını ifadene eden Cengiz; "Çöp toplayanlar ya da kirli bir yüzeyi anlık temizlemek zorunda kalanlar dışında eldiven kullanmak yanlış" dedi.

"VİRÜS PLASTİK YÜZEYLERDE DAHA UZUN TUTUNUYOR"

Eldiven kullanımının yalancı bir güvenlik duygusu yaratığına vurgu yapan enfeksiyon uzmanı Cengiz, virüsün plastik yüzeylerde daha uzun süre tutunduğuna dikkati çekti. Özel haller dışında eldiven kullanılmaması gerektiğini söyleyen Cengiz, "Markete giderken eldiven taktığınızı düşünün. Reyonlarda geziyorsunuz. Alacağınız ürünlere bakarken dokunuyorsunuz. Siz o eldivenin mikroorganizma kirlenmesine maruz kaldığını baştan kabul etmeniz gerekiyor" ifadesini kullandı.

İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Koronavirüs'ten korunmak için kullanılan eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz

"BİR MASKE EN FAZLA 3 SAAT KULLANILMALI"

İnsanların kendini potansiyel enfeksiyon kaynağı olarak görmesi gerektiğini belirten Melahat Cengiz, maske konusunda da Dünya Sağlık Örgütü'nün sonradan "kullanılmalıdır" açıklamasını hatırlattı ve ücretsiz olarak dağıtılan maske sayısının yeterli olmadığını kaydetti. İstanbul özelinde örnek veren Cengiz, her gün işe giden insanlar için haftalık 5 adet maskenin yeterli olmayacağını çünkü bir maskenin en fazla 3 saat kullanılması gerektiğini söyledi.

"ÇÖPE ATIN"

Korunmak için kullanılan malzemelerin asla sokağa atılmamasına vurgu yapan Cengiz, "Kullandıklarınızı mutlaka çöpe atın" dedi.

İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Tabipleri Birliği, Sağlık, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor - Haberler
Yorumlar (2)
TRET:Eldiveni takıp sanki her yer steril iş gibi herşeye dokunuyor insanlar. Sigarasını da eldivenle içiyor. Tuvalete de eldivenle giriyor. Kredi kartını eldivenle çıkarıyor. Arabasına eldivenle biniyor. Olmaz yanlış.
Cevap Yaz 0 0
KENAN:Eldiven kullanmazsak bakteri virüs elimize bulaşır eldiven neden yanlış olsun ki ayrıca duraklara adam dikin bedava sizde tıp tabip birliği olarak 10 adet maske dağıtında görelim
Cevap Yaz 0 0

Sağlık Manşet

Haberler

’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı Haberler
Emekli öğretmen, biten ilaçları ayağına getirilince ağladı
Dışarıda olmasını ’can sıkıntısı’ ile açıklayan genç, cezayı yedi Haberler
Dışarıda olmasını 'can sıkıntısı' ile açıklayan genç, cezayı yedi
Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi Haberler
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Bill Gates’ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı’nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur

Son Dakika Sağlık Haberleri

11:33: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu küresel afete karşı vatandaşımızı korumak için çok boyutlu tedbirleri... - Haberler 11:33: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk... - Haberler 11:31: 76 yaşındaki teyzesiyle birlikte bütün birikimini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler 11:30: Elazığ'da 21 kişiye 66 bin TL sosyal mesafe cezası - Haberler 11:30: Afyonkarahisar'da sosyal destek ödemeleri evlere teslim ediliyor - Haberler 11:26: Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur - Haberler 10:46: İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor - Haberler 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı 10:38: İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı - Haberler 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi 10:09: İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı - Haberler 09:43: Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi - Haberler