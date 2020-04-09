İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Grubu, koronavirüs salgınından korunmak için eldiven kullanımının zorunlu haller dışında risk yaratacağını açıkladı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz "Eldivenin yalancı bir güvenlik hissi yarattığını" söyledi.

ELDİVEN KULLANMAK YANLIŞ MI?

T24'ün haberine göre; Eldiven kullanımının risk yarattığına ilişkin tartışmalı bir durumun söz konusunu olmadığını ifadene eden Cengiz; "Çöp toplayanlar ya da kirli bir yüzeyi anlık temizlemek zorunda kalanlar dışında eldiven kullanmak yanlış" dedi.

"VİRÜS PLASTİK YÜZEYLERDE DAHA UZUN TUTUNUYOR"

Eldiven kullanımının yalancı bir güvenlik duygusu yaratığına vurgu yapan enfeksiyon uzmanı Cengiz, virüsün plastik yüzeylerde daha uzun süre tutunduğuna dikkati çekti. Özel haller dışında eldiven kullanılmaması gerektiğini söyleyen Cengiz, "Markete giderken eldiven taktığınızı düşünün. Reyonlarda geziyorsunuz. Alacağınız ürünlere bakarken dokunuyorsunuz. Siz o eldivenin mikroorganizma kirlenmesine maruz kaldığını baştan kabul etmeniz gerekiyor" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz

"BİR MASKE EN FAZLA 3 SAAT KULLANILMALI"

İnsanların kendini potansiyel enfeksiyon kaynağı olarak görmesi gerektiğini belirten Melahat Cengiz, maske konusunda da Dünya Sağlık Örgütü'nün sonradan "kullanılmalıdır" açıklamasını hatırlattı ve ücretsiz olarak dağıtılan maske sayısının yeterli olmadığını kaydetti. İstanbul özelinde örnek veren Cengiz, her gün işe giden insanlar için haftalık 5 adet maskenin yeterli olmayacağını çünkü bir maskenin en fazla 3 saat kullanılması gerektiğini söyledi.

"ÇÖPE ATIN"

Korunmak için kullanılan malzemelerin asla sokağa atılmamasına vurgu yapan Cengiz, "Kullandıklarınızı mutlaka çöpe atın" dedi.