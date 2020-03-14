İBB binası dezenfekte edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Saraçhane yerleşkesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
14.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Saraçhane yerleşkesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
İBB ekipleri, sabah saatlerinde özel kıyafetleriyle binaya geldi. Binanın giriş katından başlayan çalışmalar üst katlara doğru devam etti. Özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, belediye binasındaki odalar dahil her noktayı temizledi.
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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