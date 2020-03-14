İBB BİNASI DEZENFEKTE EDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Saraçhane yerleşkesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
14.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:38
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Saraçhane yerleşkesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
İBB ekipleri, sabah saatlerinde özel kıyafetleriyle binaya geldi. Binanın giriş katından başlayan çalışmalar üst katlara doğru devam etti. Özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, belediye binasındaki odalar dahil her noktayı temizledi.
İBB ekipleri, sabah saatlerinde özel kıyafetleriyle binaya geldi. Binanın giriş katından başlayan çalışmalar üst katlara doğru devam etti. Özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, belediye binasındaki odalar dahil her noktayı temizledi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İBB BİNASI DEZENFEKTE EDİLDİ
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sabah, Güncel
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