Haberler » Güncel » Haber

İbb binasında hareketlilik (1)

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı.

27.09.2019 15:55İbb binasında hareketlilik (1)
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim A., İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi. Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi. İbrahim A. polis tarafından gözaltına alındı. Kendisini yaralayan İbrahim A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu'nun olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
---------
-Bina önündeki ambulans ve güvenlik görevlileleri
-Binadan çıkarılan kişi



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15 Enerji Bakanı Dönmez: Doğalgaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak
18:15 Borsa haftayı yükselişle tamamladı
18:14 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yıllarca yaptığımız hazırlıkların aslında son derece ciddi bir...
18:14 Fuat Oktay: "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi...
18:13 Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü
18:13 Sevgilisinin öldürdüğü hülya, toprağa verildi
18:13 'Tekirdağ'ın depremden korunması için kentsel dönüşüme ihtiyacı var'