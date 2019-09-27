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İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı. İmamoğlu ile görüşmek istediğini söyleyen 27 yaşındaki İbrahim A., elindeki jiletle binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi.

27.09.2019 16:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim A., İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi.

GÖREVLİLER FARK EDİNCE KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi.

OLAY ESNASINDA İMAMOĞLU ODASINDA DEĞİLDİ

İbrahim A. polis tarafından gözaltına alındı. Kendisini yaralayan İbrahim A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu'nun olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenilirken, İbrahim A.'nın İmamoğlu'yla neden görüşmek istediği henüz bilinmiyor.

İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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