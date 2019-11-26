İBB, Bosphorus Cup'a ev sahipliği yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ev sahipliğinde düzenlenecek olan Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup Yarışması 27 Kasım'da başlıyor. Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Uluslararası Paten Birliği (ISU) işbirliğiyle gerçekleştirilecek organizasyon, 30 Kasım'a kadar devam edecek. 30 Kasım'a kadar sürecek olan yarışmada Türkiye 34 sporcu ile yer alacak.

Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Avusturya, Bulgaristan, Belarus, Çekya, İspanya Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Meksika, Hollanda, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, İsviçre, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan'dan olmak üzere 27 ülkenin 176 sporcusu katılacak.

Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup Yarışması 26 Kasım'da yapılacak antrenmanlarla başlayacak. Organizasyon kapsamında ilk müsabakalar 27 Kasım'da yapılacak. Tekler kategorisinde 92, çiftlerde ise 84 sporcunun yarışacağı Artistik Buz Pateni Bosphorus Cup'da antrenör, kafile başkanı ve takım üyeleri ile birlikte katılımcı sayısı 306'ya ulaşacak.

30 Kasım'a kadar devam edecek olan yarışmada Türkiye'yi tek bayanlarda 25 sporcu, tek erkeklerde 5 sporcu ve buz dansında 2 çift olmak üzere toplamda 34 sporcu temsil edecek. Yarışlar dereceye giren sporcular için düzenlenecek madalya töreni ile tamamlanacak.