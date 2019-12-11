İBB, çalışanları için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı

İBB'den yapılan açıklamada, tüm yönetici ve çalışanların görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken etik standartların tanımlandığı ilkelere göre, İBB çalışanları sosyal medya hesaplarından hiçbir kişi, kurum veya oluşum hakkında kötüleyici iletişim çalışması yapılmayacak. İBB çalışanları paylaşım yapmaya zorlanmayacak, herhangi bir topluluğu, inanç grubunu, cinsiyeti, etnik kökeni, siyasi görüşü, dezavantajlı grubu rencide edecek, aşağılayacak ifade ve görseller de paylaşılmayacak.

İBB Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni ihlal edenler hakkında iç soruşturma açılacak ve yasal süreçler işletilecek.

İBB'nin yayınladığı Sosyal Medya Etik İlkeleri şunlar: