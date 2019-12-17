Haberler » Politika » İBB çalıştayında taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasında gerginlik - Haberler

İBB çalıştayında taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çalıştayda taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasındaki gerginlik çıktı.

17.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:26

Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ulaşım kongresinde iki grup arasında gerginlik çıktı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

İBB tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrenin ilk gününde iki grup arasında gerginlik çıktı. Taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasındaki gerginlik araya girenlerin müdahalesiyle sona erdirildi.

"BU OLAYLAR HİÇBİRİNİZE YAKIŞMIYOR"

Bu sırada ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir gerginliğin ortasında kaldı. Demir, "Bu olaylar hiç birimize yakışmıyor. Ben gerçekten çok üzüldüm. 'Niye böyle bir şey düzenledim?' diye de kendime kızıyorum" dedi.

İşte o anlardan kareler;

İBB çalıştayında taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel


HABER YORUMLARI
Politika

Son Dakika Haberleri

15:46 Ramo 1. Tanıtım | Yakında Show TV'de Başlıyor! - Haberler
15:46 Sefirin Kızı 1. Bölüm Öpüşmeyecek miyiz? - Haberler
15:44 Rus bombardıman uçağı acil iniş yaptı - Haberler
15:42 Bolu'da, lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı - Haberler
15:40 Madenciler ESO'da sektörü değerlendirdi - Haberler
15:38 Son dakika: Trabzon'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 22 yaralı - Haberler
15:25 Tekel bayisine otomobille girmeye çalıştı başaramayınca dükkan sahibini bıçakladı - Haberler
15:16 Bahçeli, "Gerekirse vekil veririz" diyen Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü: Siyasetin bir ahlakı olmalıdır - Haberler
15:03 Eşini öldüren adam: Cesedi testereyle parçaladım, 4 çuvala koyup araziye gömdüm - Haberler
14:57 İBB çalıştayında taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasında gerginlik - Haberler
17.12.2019 15:52:16