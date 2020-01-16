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İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerini belediye bütçesinden karşılayacak.

16.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:06İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerini belediye bütçesinden karşılayacak.
İBB Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis toplantısında geçen pazartesi günü CHP ve İYİ Parti'nin, teklifi ile komisyona sevk edilen cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından karşılanması ve cemevlerine ibadethane statüsü tanınması konusu ele alındı.
Hukuk-Sosyal Hizmetler-Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon-Halkla İlişkiler Komisyonlarından gelen raporda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da bulunan cemevlerinin talep etmesi halinde temizlik ve benzeri hizmetlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanması komisyonlarımızca uygun görüldü. Teklifte belirtilen cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi hususu belediye meclisinin görev ve yetki alanında olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır."
Aykırı önerge reddedildi
CHP ve İYİ Parti komisyon kararına karşı aykırı önerge vererek, cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmasını talep etti.
AK Parti adına konuşan Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve MHP Grup Sözcüsü Volkan Yılmaz, komisyon kararını savunarak "ibadethane statüsü"nün TBMM'nin görev ve yetki alanında olduğunu belirtti.
CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AİHM, Danıştay ve Yargıtay'ın cemevleriyle ilgili kararlarını hatırlatarak, İBB'nin bu konuda öncü adımı atarak cemevlerinin ibadethane statüsünde kabul edilmesini istedi.
Yapılan tartışmalar sonrası geçilen oylamada CHP ve İYİ Parti'nin aykırı önergesi oy çokluğu ile reddedildi.
Madde komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkla İlişkiler, İYİ Parti, Güncel

Kaynak: AA

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