İbb Çizgi Atölyesi'nde Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'nin, genç yetenekleri desteklemek, karikatüre ve çizgi romana olan ilgiyi artırmak amacıyla gerçekleştirdiği Çizgi Atölyesi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Mizah, çizim ve yazım yeteneğini geliştirmek isteyen herkes, Çizgi Atölyesi'nde açılacak olan "Karikatür Okulu" ve "Çizgi Roman Okulu"na 1 Mart tarihine kadar başvurabilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, genç yetenekleri desteklemek ve karikatüre olan ilgiyi artırmak amacıyla "Çizgi Atölyesi" düzenliyor. Çizgi Atölyesi'nde açılacak olan "Karikatür Okulu" ve "Çizgi Roman Okulu"nda, çizim, yazım ve mizah yeteneği olan gençlere, temel eğitim, kompozisyon, anatomi, senaryo ve benzeri konularda dersler verilecek. Her yaş grubuna açık olan Çizgi Atölyesi, Fatih ilçesi Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.HER ÖĞRENCİYE SERTİFİKA VERİLECEKKarikatür Okulu'nda, çizim ve mizah yeteneği olan gençlere eğitim verilecek. Ressam-Çizer Şafak Tavkul ve Karikatürist Ahmet Kesgin tarafından verilecek dersler, 2 Mart tarihinde başlayacak ve 19 Mayıs'ta sona erecek. Ders dönemini başarıyla tamamlayan her öğrenciye sertifika takdim edilecek. Ayrıca başarılı öğrencilerin çalışmalarını içeren bir albüm hazırlanıp yayımlanacak.EĞİTİM 3 MART'TA BAŞLAYACAKÇizgi Roman Okulu'nda ise çizim ve yazım yeteneği olan gençlere eğitim verilerek kendi çizgi roman kahramanlarını oluşturmaları amaçlanıyor. Dersler, Fehmi Demirbağ'ın yönetiminde, Nedim Polat, Gökhan Gürkan ve Ahmet Sekendiz tarafından verilecek. 3 Mart'ta başlayıp 19 Mayıs'ta sona erecek Çizgi Roman Okulu için, her pazar sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grup oluşturulacak. Ders süresi 4 saat. Ders dönemini başarıyla tamamlayan her öğrenciye sertifika verilecek. Ayrıca başarılı öğrencilerin çalışmalarını içeren bir albüm hazırlanıp yayımlanacak. Çizgi Roman Okulu'nda verilecek derslerle öğrenciler Güzel Sanatlara da hazırlanacak.Karikatür Okulu ve Çizgi Roman Okulu'na katılmak isteyenler, 1 Mart tarihine kadar ALO 153'Ü arayarak başvuru yapabilecek.Katılmak için yaş sınırının olmadığı Çizgi Atölyesi, mizah ve çizim yeteneğini geliştirmek isteyen herkesi bekliyor. - İstanbul