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İBB, çöplüğe dönüşen Kirmasti Sarnıcı'na sahip çıktı

İBB, yıllardır kaderine terk edilmiş halde bulunan, sosyal medyada çöplüğe dönüştüğü yönünde bilgiler paylaşılan Kirmasti Sarnıcı'na sahip çıktı.

07.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:38 İBB, çöplüğe dönüşen Kirmasti Sarnıcı'na sahip çıktı

Başkan İmamoğlu'nun talimatıyla tarihi eser hemen temizlendi ve restorasyon çalışmalarına başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal medyada yer alan ve Beyaz Masa'ya gelen Fatih'teki Kirmasti Sarnıcı'nın çöpler ile pazar tezgâhlarının içerisinde harabeye dönüştüğü yönündeki bilgiler üzerine harekete geçti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilgili birimlerle konuya ilişkin bir toplantı düzenleyerek yıllarca bakımsızlığa mahkum edilen tarihi yapının ivedilikle temizlenmesi yönünde talimat verdi.

Sarnıç, İBB Beyaz Masa 153 Yerinde Çözüm Ekipleri ile İBB Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü'nün (KUDEB) koordinasyonunda İSTAÇ, İSTON ve Zabıta ekiplerin katılımıyla titizlikle temizlendi. Temizlik sırasında kültür varlığına zarar verilmemesine özen gösterildi.

TARİHİ SARNIÇ KÜLTÜR VE TURİZME KAZANRILACAK

Öte yandan, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı KUDEB, korunması zorunlu yapılar içerisinde yer alan eseri restore ederek İstanbullulara yeniden kazandırmak için çalışma başlattı.

Kirmasti Sarnıcı, ihalesi yapılan "İstanbul Geneli 4. Etap Tescilli Kültür Varlıklarının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik ve Çevre Düzenleme Çevre Projelerinin Hazırlanması" işi kapsamına dahil edildi.

Fatih Haliç Caddesi üzerinde bulunan Orta Bizans Dönemi'ne ait (8-12. yy) Kirmasti Sarnıcı, restorasyonun ardından yeni bir fonksiyon ile İstanbul'un sayısız kültürel zenginliklerinin arasına katılacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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