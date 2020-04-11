İBB'de 350 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan 350 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
11.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:30
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 350 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öte yandan 2 bine yakın personel karantinada bulunurken 3 personelin hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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