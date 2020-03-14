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İBB'DE BİNASI DEZENFEKTE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Saraçhane yerleşkesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

14.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:19
İBB'DE BİNASI DEZENFEKTE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Saraçhane yerleşkesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

İBB ekipleri, sabah saatlerinde özel kıyafetleriyle binaya geldi. Binanın giriş katından başlayan çalışmalar üst katlara doğru devam etti. Özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yapan ekipler, belediye binasındaki odalar dahil her noktayı temizledi.

Görüntü Dökümü:

-Dezenfekte çalışması

-Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sabah, Güncel

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