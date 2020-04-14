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İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada belediyede koronavirüs tespit edilen çalışan sayısının 471'e yükseldiğini belirterek belediye çalışanı 35 yaşındaki Kadir Kaya'nın da hayatını kaybettiğini söyledi. Son vefatla birlikte İBB'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

14.04.2020 22:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:35

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada belediyede koronavirüs tespit edilen çalışan sayısının 471'eyükseldiğini aktardı. Ongun, 35 yaşındaki Kadir Kaya'nın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

İBB'DE KORONAVİRÜS KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI 4'E YÜKSELDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 471 çalışanda Koronavirüs tespit edildiğini aktardı. Kadir Kaya isimli İBB işçisinin de yaşamını yitirdiği bilgisini veren Ongun, baş sağlığı diledi. Son vefatla birlikte İBB'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

VEFAT EDEN İŞÇİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

İBB sözcüsünün Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde; "İBB bünyesinde Covid 19 testi pozitif çıkan çalışan sayımız 471'e yükselmiştir. İSTGÜVEN'de çalışan 35 yaşındaki Kadir Kaya'yı da ne yazık ki bugün kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz."

İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin verilerini paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 70 test yapıldı ve 4 bin 62 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 107 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e, vaka sayısının ise 65 bin 111'e yükseldi.

842 HASTA İYİLEŞTİ

Ayrıca, son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 842 hasta iyileşerek taburcu oldu. Böylece Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 4 bin 799'a yükseldi.

İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
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Etiketler: Güncel

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