İBB'de gergin oturum! "Yuh" sesleri üzerine İmamoğlu devreye girdi

Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili tartışmalar devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Gergin geçen oturumda İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın AK Parti grubu tarafından yuhalanması üzerine İmamoğlu devreye girdi.

"YUH SESİ AYIPTIR, BURAYA UYMAZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezasını "Hukuktan uzak bir karar" olarak yorumlayan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın AK Parti grubu tarafından yuhalanması üzerine devreye giren Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlar ikinci defadır yuh sesi duyuyorum. Hiç hoş değil. Bu yuh sesi bu heyetin, buradaki duruşunuzun anlayışına terstir. Lütfen daha nitelikli tavır ve davranışlara bütün meclis üyelerini davet ediyorum. Alkışlarsınız, arada bir iki bir şey söylersiniz. Ama yuh sesi çok ayıptır, buraya uymaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun AK Parti grubuna telkinde bulunduğu bu çıkış, CHP ve İYİ Partililer tarafından alkışlandı.