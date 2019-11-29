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İBB'de işten çıkarılan işçiler 100 bin imza topladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan işçiler bir haftalık kampanyada 100 bin imza topladı.

29.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:54İBB'de işten çıkarılan işçiler 100 bin imza topladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan işçiler bir haftalık kampanyada 100 bin imza topladı.
İşçilerin geçen hafta Vezneciler metrosu çıkışında stant kurarak başlattıkları imza kampanyası sona erdi.
Kampanyaya ilişkin Saraçhane'deki belediye binası önünde açıklama yapan eylem komitesi başkanı Umut , toplanan imzaları sendika yetkililerine teslim edeceklerini söyledi.
Aydoğan, sendika yetkililerinin de imzaları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sunacağını kaydetti.
Kampanyanın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Aydoğan, "8 günde 100 bini aşkın imza topladıysak kutsal İstanbulumuzun 39 ilçesinde bu kampanyayı gerçekleştirseydik milyonların desteğini alabileceğimizi bu şekilde göstermiş olduk. İşçilerin bir an önce işlerine döndürülmesi gerekiyor. Bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada ise zafer muhakkaktır. Zafer direnen emekçinin olacaktır." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sendika, Aydoğan, Güncel

Kaynak: AA

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