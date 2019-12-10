İBB'de işten çıkarılan işçilerin ailelerine hayırseverlerden destek

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışırken işten çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı eylem devam ediyor. İBB Mağdurları Komite Başkanı Umut Aydoğan hayırseverlerden temin ettiği yardım kolilerini bir grup işçi arkadaşı ile birlikte, işten çıkartılan işçilerin ailelerine ulaştırıyor. Komitenin ilk durağı İSFALT A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Ahmet Belge oldu. Uzun süredir kirasını ödeyemediği öğrenilen Belge'ye yardım kolisi ile çocuklarına ayakkabı hediye edildi. Boğaziçi A.Ş'de çalışırken SMS ile işten çıkarıldığını öğrenen Erkan Somer ve ailesi ise günlük işler yaparak evin geçimini sağlamaya çalışıyor. Okula giden iki kızı olan Somer ailesinin çocuklarının okul ihtiyaçları karşılandı.

"AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR"

Yine Boğaziçi A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Suat Keser'in ise 3 çocuğu var. 1 çocuğunun astım hastası olduğunu belirten Keser, "Burnunda da geniz eti var. Acil ameliyat olması gerekiyor ancak yaptıramıyorum. Sürekli nefessiz kaldığı için hastanede hava veriliyor" diye konuştu.

YÜZDE 98 ENGELLİ OĞLUNA BAKMAKTA ZORLANIYOR

İSTAÇ AŞ'den çıkartılan Süleyman Sayın 1'i kız 2 çocuğu bulunuyor. Erkek çocuğu ise otizmli ve yüzde 98 engelli raporlu. Sayın'ın eşi engelli çocuğundan dolayı yanından ayrılamıyor ve çalışamıyor. Yeni okula başlayan kızlarının masrafları yüzünden ev kirası ve faturalar ödenemmiyor.

İKİZ ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDEREMİYOR

İSTGÜVEN'de çalışırken işten çıkartılan Enver Aşık ise karaciğer hastası eşi ve bir tane ikiz toplam 4 çocuğu ile yaşıyor. İkizleri 7 aylık doğduğu için 1 ay küvezde kalmış ancak gelişim problemleri henüz geçmemiş. Yaşıtlarına nazaran daha küçük duran çocukların okula gitmesi gerekiyor. Ancak şu an durumları olmadığı için gönderemiyor.