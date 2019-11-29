Haberler » Güncel » İBB'DE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN İMZA KAMPANYASI SONA ERDİ - Haber

İBB'DE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN İMZA KAMPANYASI SONA ERDİ

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken işten çıkarılan işçilerin imza kampanyası sona erdi.

29.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:11İBB'DE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN İMZA KAMPANYASI SONA ERDİ

İSTANBUL DHA

Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken işten çıkarılan işçilerin imza kampanyası sona erdi. Toplanan 100 bini aşkın imza sendika temsilcilerine teslim edilecek.

İBB'de çalışırken işten çıkarılan işçiler eylemlerinin 88. Gününde Vezneciler Metrosu çıkışında stant kurarak imza kampanyası başlatmıştı. 8 gün süren imza kampanyası bugün sona erdi. Yaklaşık yüz bin imza topladığını ifade eden işçiler, İBB önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İSPARK'ta çalışırken işten çıkarılan Umut Aydoğan yaptı. Aydoğan, "8 günde 100 bini aşkın imza topladıysak kutsal İstanbul'umuzun 39 ilçesinde bu kampanyayı gerçekleştirseydik. Milyonların desteğini alabileceğimizi bu şekilde göstermiş olduk" dedi. İşçilerin bir an önce işlerine döndürülmesi gerektiğini ifade eden Aydoğan, "Buradaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada ise zafer muhakkaktır. Zafer direnen emekçinin olacaktır" diye konuştu. Toplanan imzalar sendika yetkililerine teslim edilecek. Sendika yetkilileri ise imzaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sunacak.

Görüntü Dökümü:

------------

-Toplanan imzalar

-Basın açıklaması

-Detaylar



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:54 Kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı
16:54 Bursa-silah ve uyuşturucu ele geçirilen evin bulunduğu mahalledekiler dha'ya konuştu
16:54 Kocaeli alevlerin arasında kalan muhabbet kuşunu kurtarmak isterken dumandan etkilendi
16:54 Hatay koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108'e yükseldi
16:54 Amanoslar'ın zirvesinde kardeşleri ile kucaklaştılar
16:53 Liverpool'a, Fabinho'dan kötü haber geldi
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:38 Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam feci şekilde can verdi
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 16:55:52