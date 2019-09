İBB'de işten çıkarmalar

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde işten çıkarılan işçileri ziyaret etti.Kaya, Akbaşoğlu ve Çamlı, İBB'nin Saraçhane'deki belediye binasının önüne gelerek işçilerle görüştü ve taleplerini dinledi. İşten çıkarılan işçiler kurum kimlik kartlarını AK Partili vekillere göstererek, "bankamatikçi" olmadıklarını söyledi.Akbaşoğlu, işçilerin yanında olduklarını, hak ve hukuklarını her platformda savunacaklarını kendileriyle paylaştıklarını anlattı.İşçilerin kendisine kimliklerini gösterdiğini aktaran Akbaşoğlu, "Kendileriyle ilgili özellikle 'bankamatik işçisi' nitelendirmesini hakikaten kabul etmek mümkün değil. Parmak izleri alınmak suretiyle kameraların önünde işe her gün gittikleri belli olan, İstanbul halkına hizmet eden bu kardeşlerimize böyle bir yakıştırma asla kabul edilemez." diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu işin garantisi benim. Namus sözü veriyorum. Herhangi bir kimse işten atılırsa beni bulsun gereğini yapacağım." sözü ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız." dediğini kaydeden Akbaşoğlu, "Şimdi bu namus sözünü hem Kılıçdaroğlu'nun hem de İBB Başkanı'nın tutmasını bekliyoruz. Bu konuda yapılan iş haksız, hukuksuz ve adaletsiz iştir. Hak, hukuk, adalet diye yolları arşınlayanların sözde değil özde bu cümlelere sahip çıkmasını ve gereğini yerine getirmesini bütün işçilerimiz beklemektedir." dedi.Akbaşoğlu, şöyle devam etti:"Bin 300 işçinin bir SMS ile işten çıkarıldığını görüyoruz. Bu İmamoğlu'nun ilk vukuatı değil. Beylikdüzü'nde de aynısını yapmıştı. Herkese SMS ile 'Hiç kimsenin işine son verilmeyecek. Hep beraber çalışacağız.' dediği halde hemen akabinde maalesef işçileri çıkartmak suretiyle CHP'li kadrolarla oraları doldurdu. Şimdi acaba HDP'li kadrolarla mı bir temas içerisinde mi ki bu değerli arkadaşlarımızı hemen yarın okullar başlayacakken çıkarmış vaziyette. Bunu sorgulamak gerekir. İstanbul halkı İstanbul'a hizmet eden insanların işten çıkartılması için değil, çıkartılmaması için bir irade beyanında bulundu. Bu sözlere güvendi ancak bu sözlerin maalesef çiğnendiğini görüyoruz. Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nu göreve davet ediyorum. Verdiği namus sözüne sahip çıkmasını herkesin huzurunda bekliyorum."Muhammet Emin Akbaşoğlu, partisinin İBB meclis grubu üyelerinin bu işin üzerinde durduklarını aktararak, sonuna kadar işten atılan vatandaşların yanlarında olacaklarını dile getirdi."Neymiş efendim, 'İki seçim arasında bütün işçiler alınmış." diyen Akbaşoğlu, "Bir takım sözler ile bir takım cümlelerle acaba kamuoyunu yanıltabilir miyiz?' hinliği içerisinde hareket ediliyor. İki seçim arasında alınanlar da var ama 19 yıldır çalışan insanlar da var. Dolayısıyla böyle bir skala da söz konusu değil. İki seçim arasında alınmış olmak suç mu? Onların işten atılmasını haklı kılacak bir neden mi? Asla değil. Onların cümlelerini doğru analiz etmek lazım. Yalan odaklı siyasetlerine de hep beraber İstanbul halkı olarak da karşı durmamız lazım." değerlendirmesini yaptı.Bir işçinin "13 yıllık çalışanım. Ben de işten atıldım." ifadesi üzerine Akbaşoğlu, "O zaman 13 yılı iki seçim arasına nasıl koyabileceğiz? Demek ki iki seçim arasında çalışanlar atılmamış sadece." dedi."İki seçim arasında alınmaları işten çıkarılmalarını haklı göstermez"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya ise burada büyük bir haksızlık olduğunu, emeğinin peşinde koşan, alın teriyle evine ekmek götürmek için çalışan emekçi işçilerin iş akitlerine hiçbir sebep gösterilmeksizin son verildiğini söyledi.Kaya, "Okullar da açılıyor pazartesi günü. Burada evlatlarını okutan anneler, babalar var. Bir an önce bu işten çıkartmaların son bulması ve bu kardeşlerimizin işlerine geri dönmelerini temenni ediyoruz." dedi.Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"16 milyonu kucaklayacağız diyenlerin kucaklamasının ne şekilde olduğunu İstanbullular ve tüm Türkiye görüyor. Sadece İstanbul'da değil, Bolu'da, Antalya'da, Türkiye'nin dört bir tarafında bu işten çıkarmalar yaşandı, yaşanıyor. Bir an önce bu zulmün son bulması, partizanca bu yaklaşımın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Birileri şeref, namus sözü vermişti. Şeref sözü, namus sözü şereflilerin vereceği bir sözdür. Sözlerinin gereğini yerine getirmelerini temenni ediyoruz. Bir an önce kardeşlerimiz işlerinin başına dönmelidir. Bu zulmün son bulması bu kardeşlerimizin tekrar evlerine, çocuklarına rızıklarını götürebilecek işlerine dönmelerini temenni ediyoruz."Kaya, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için ne zaman gerekiyorsa eleman alımının yapılabileceğini belirterek, "İki seçim arasında bu işçi kardeşlerimizin alınması işten çıkarılmalarını kesinlikle haklı göstermez." dedi.