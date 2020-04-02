İBB’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı yaşandı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İGDAŞ çalışanı bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ÖLÜ SAYISI 356'YA YÜKSELDİ

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 356'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 18 bin 135'e çıktı.