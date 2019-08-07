İBB'de mülteci masası kuruluyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini tebrik ziyaretine gelen Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile birlikte Arap basınının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "Seçimden önce bir mülteci masası kuracağınızı söylemiştiniz. Bir gelişme var mı" sorusuna, "Şu anda bir mülteci masası kuruluyor. Zaten bir mülteci bölümü var ama biz bunu genişleteceğiz. Hızlı bir şekilde bu sürecin başlaması, bu yıl sonunu bulacaktır" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki makam odasında Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Koç Holding yönetim kurulu üyesi İpek Kıraç, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'yı ayrı ayrı kabul etti. İmamoğlu'na tebrik ziyaretine gelen Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angelov, İmamoğlu'na 1913-1938 yıllarını kapsayan, önsözünü eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in yazdığı, "Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Türk-Bulgar İlişkileri" isimli özel basım bir kitap hediye etti. Angelov'un ardından Koç Holding yönetim kurulu üyesi İpek Kıraç, İmamoğlu'nu ziyaret ederek annesi Suna Kıraç ve babası İnan Kıraç'ın biriktirdiği eski İstanbul fotoğraflarından oluşan albümü hediye etti.

"KARDEŞLİĞİMİZ VE İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Filistin Ankara Büyükelçisi Mustafa da İmamoğlu'nu tebrik ederek, İstanbul ile Kudüs'ün derin tarihi bağları olduğunu vurguladı. İki şehrin her anlamda iş birliği içinde olması gerektiğini altını çizen Mustafa, Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti. İmamoğlu da Türkiye ile Filistin arasında tarihi ve manevi bağlara vurgu yaparak, "Kardeşliğimiz ve iş birliğimiz dün olduğu gibi yarın da devam edecektir" dedi.

"YAŞANAN BİR İNSANLIK SORUNUDUR"

İmamoğlu, görüşmenin ardından Arap basınının sorularını da yanıtladı. İmamoğlu'na ilk olarak, "Filistinli mülteciler için özel açıklamanız var mı" sorusu yöneltildi. Türkiye'nin mülteci konusunda ciddi bir sınav verdiğini belirten İmamoğlu, "Sayın büyükelçi, bize, özellikle Suriye üzerinden gelen, oraya da mülteci olarak gitmiş ve yine mülteci olarak Türkiye'ye gelmiş Filistinli dostlarımızdan ve sorunlarından bahsetti. Ben de kendilerine, ailelerinin tüm sorunları ile ilgili derhal ilgileneceğimizi ve bu konuda hazır olduğumuzu belirttim. Bize bilgi vermeleri halinde, kendi ellerindeki envanteri paylaşmaları halinde mutlaka Filistinli dostlarımızın yanında olacağımızı, diğer mülteciler gibi takip edeceğimizi belirttim. Neticede yaşanan bir insanlık sorunudur. İnşallah barış dolu bir Ortadoğu'yu hep birlikte yaşarız" diye konuştu.

İmamoğlu, "Seçimden önce bir mülteci masası kuracağınızı söylemiştiniz. Bir gelişme var mı" sorusuna ise, "Şu anda bir mülteci masası kuruluyor. Zaten bir mülteci bölümü var ama biz bunu genişleteceğiz. Envanteriyle, yardımlarıyla çok ciddi anlamda yanında duracağımız söyledik. En başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere. Hem toplumsal sorunları ile ilgilenen hem de geleceğe dair problemleriyle ilgili ulusal ve uluslararası politika üreten bir mülteci masası. Tabii çok aktif ve dinamik bir mülteci masası. Hızlı bir şekilde bu sürecin başlaması tahmin ediyoruz bu yıl sonunu bulacaktır" yanıtını verdi.

SABANCI: "GENÇ VE DİNAMİK BİR BAŞKANSINIZ"

İmamoğlu'nun son konuğu Güler Sabancı, İBB Başkanı'na holdinginin yeni atanan CEO'su Cenk Alper ile birlikte tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu da yeni CEO Alper'i, "Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından birinin başında olmak farklı bir sorumluluk yani. Yolunuz açık olsun" sözleriyle tebrik etti. Bunun üzerine araya giren Sabancı, "Hep beraber yolunuz açık olsun inşallah. İstanbul çok büyük, çok önemli, çok güzel ama tabii zahmetleri de var. Ama siz, genç ve dinamik bir başkansınız. İnşallah hepsini yapacaksınız" dedi.