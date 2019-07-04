04.07.2019 17:43
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İBB'den "65 yaş kartı iptal edilecek" iddialarıyla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELBİM, son zamanlarda '65 yaş kartı iptal edilecek' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELBİM, son zamanlarda '65 yaş kartı iptal edilecek' haberleri üzerine bir açıklama yaptı. BELBİM yaptığı açıklamada bazı internet siteleri ve sosyal medyada dolaşan '65 yaş üstü kartı iptal edilecek' iddialarını yalanladı.

BELBİM'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"985 BİN VATANDAŞIMIZ TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ FAYDALANMAKTADIR"

"Son günlerde bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada '65 yaş üstü kartı iptal edilecek' gibi gerçek dışı söylentiler çıkması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. 65 Yaş kartı ile hali hazırda 985 bin vatandaşımız toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanmaktadır. 65 yaş kartı hala aktif olarak kullanılmakta olup vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etmek isteriz."

BELBİM'in yaptığı paylaşım:

İBB'den 65 yaş kartı iptal edilecek iddialarıyla ilgili açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel

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