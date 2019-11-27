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İBB'den atılan 2 işçi işe iade davasını kazandı

İBB'ye bağlı iştiraklerden işten çıkarılan 2 işçi belediyeye açtığı işe iade davasını kazandı.

27.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:05İBB'den atılan 2 işçi işe iade davasını kazandı
İBB'ye bağlı iştiraklerden işten çıkarılan 2 işçi belediyeye açtığı işe iade davasını kazandı.
Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işten çıkarılan belediye işçilerinin açtığı işe dönüş davalarında mahkemeden ilk kararlar çıkmaya başladı.
İstanbul 25. ve 35. İş Mahkemeleri, İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işlerine son verilen Seyit Vural ve Samet Baştekin'in işe iade davalarını kabul etti.
İstanbul 25. İş Mahkemesi'ne açılan davanın kararında, "Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. nezdindeki işe iadesine, davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içerisinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının toplamı olan ücretin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili gerektiğinin tespitine, davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 4 aylık brüt ücret tutarı olarak belirlenmesine, davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili gerektiğinin tespitine karar verildi" ifadelerine yer verildi.
İşe iade için İstanbul 35. İş Mahkemesi'ne açılan davanın kararında ise, "Davanın kabulüne, davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının İstanbul Dijital Medya Tic. A.Ş.'deki işe iadesinde, davacının kararın kesinleşmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak üzere işverene başvurması sonucu işverence işe başlatılmaması halinde davacının kıdemi ve fesih sebebi göz önünde bulundurularak takdiren 4 aylık brüt ücret tutarı olan tazminatın davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine, davacı işçinin işe iade için 10 günlük yasal süre içinde işverene başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşeceği tarihe kadar gerçekleşen en çok 4 aylık ücretinin ve diğer haklarının toplamı olan ücreti davalılardan müşterek ve müteselsilen davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verildi" diye belirtildi.
(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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