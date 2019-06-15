15.06.2019 14:49
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İBB'den Babalar Günü'ne özel etkinlikler

İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Babalar Günü"ne özel bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Babalar Günü"ne özel bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanan Babalar Günü'ne özel bir dizi etkinlik hazırladı.
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, "2019 Babalar Günü Programı" kapsamında şehit ailelerini ziyaret edecek. Şehit babalarıyla bir araya gelip, yetiştirdikleri kahraman evlatlarının aziz hatırasını yad edecek. Dualar edilip, hediye takdiminde bulunulacak.
İBB Gençlik Meclisi de İBB Darülaceze sakinlerini ziyaret edecek. Gençler, büyüklerle birlikte vakit geçirip, bu anlamlı günde onları yalnız bırakmayacak. Çiçek ve çeşitli hediye takdim edecek.
İBB iştiraki Spor İstanbul, Silivrikapı Buz Pisti'nde "Karneni Getir Buzda Kay Babalar Günü" özel programı düzenleyecek. "Babamın Karne Heyecanı" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, çocuklar karnesini göstererek babalarıyla birlikte buzda ücretsiz kayma imkanı bulacak.
Bu arada tüm bahçe market ürünlerinde, yarın akşama kadar Babalar Günü'ne özel yüzde 15 indirim uygulanacak.
Kaynak: AA
İstanbul, Babalar Günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat

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