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İBB'DEN EMİNÖNÜ'NE YENİ BORU HATTI

İSTANBUL DHAİstanbul genelinde Cumartesi günü etkili olan sel nedeniyle Eminönü sular altında kalmıştı.

21.08.2019 16:14 İBB'DEN EMİNÖNÜ'NE YENİ BORU HATTI

İSTANBUL DHA
İstanbul genelinde Cumartesi günü etkili olan sel nedeniyle Eminönü sular altında kalmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 ayrı boru hattı kurulmasını kararlaştırdı. Bu hatlar ile meydan ve alt geçide biriken sular denize tahliye edilecek.
Cumartesi günü yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili çalışma başlatan İBB yeni bir planı devreye soktu.

ALT GEÇİDİN TAHLİYE KAPASİTESİ 5 KAT BÜYÜYECEK
Eminönü alt geçidinde yer alan terfi istasyonundaki tek pompa kısa zamanda 6 yeni ve daha büyük pompa ile değiştirilecek. Ardından yerin altından boru itme metoduyla 2 ayrı terfi hattı yapılacak. Böylece meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edilmesi hedefleniyor. Öte yandan Eminönü alt geçidindeki dükkanları zarar gören vatandaşlara İBB tarafından 3 ay boyunca karşılıksız maddi yardım sağlanacağı açıklandı. Zarar gören iş yerlerin bakım ve onarımının da İBB tarafından yapılacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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Eminönü sel felaketinden havadan görüntü



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Eminönü, Güncel

Kaynak: DHA

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