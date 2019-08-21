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İBB, selin vurduğu Eminönü için harekete geçti! 2 ayrı boru hattı kurulacak

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da yaşanan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan Eminönü'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2 ayrı boru hattı kurulmasına karar verdi.

21.08.2019 16:41
İBB, selin vurduğu Eminönü için harekete geçti! 2 ayrı boru hattı kurulacak

İstanbul genelinde Cumartesi günü etkili olan sel nedeniyle Eminönü sular altında kalmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 ayrı boru hattı kurulmasını kararlaştırdı. Bu hatlar ile meydan ve alt geçide biriken sular denize tahliye edilecek. Cumartesi günü yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili çalışma başlatan İBB yeni bir planı devreye soktu.

ALT GEÇİDİN TAHLİYE KAPASİTESİ 5 KAT BÜYÜYECEK

Eminönü alt geçidinde yer alan terfi istasyonundaki tek pompa kısa zamanda 6 yeni ve daha büyük pompa ile değiştirilecek. Ardından yerin altından boru itme metoduyla 2 ayrı terfi hattı yapılacak. Böylece meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Eminönü alt geçidindeki dükkanları zarar gören vatandaşlara İBB tarafından 3 ay boyunca karşılıksız maddi yardım sağlanacağı açıklandı. Zarar gören iş yerlerin bakım ve onarımının da İBB tarafından yapılacağı kaydedildi.

İBB, selin vurduğu Eminönü için harekete geçti! 2 ayrı boru hattı kurulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Eminönü, Güncel

Kaynak: DHA

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