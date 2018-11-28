İbb'den Fırtına ve Yağış Uyarısı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB
), önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli yağmur geçişleri ve kuvvetli fırtınanın yaşanmasının beklendiği uyarısında bulundu.
İBB'den yapılan açıklama şöyle: İstanbul
başta olmak üzere yurdumuzun Kuzey ve Batı kesimleri; Orta Akdeniz
üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz
üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Sistemin etkisi ile önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (Poyraz) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8°C birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor. - İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:32