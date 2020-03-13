İBB'den fiyat artışı denetimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışını engellemek amacıyla denetim yaptı.
13.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:10
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışını engellemek amacıyla denetim yaptı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, piyasada olağanüstü fiyat artışının gözlendiği bazı gıda ürünleri ile kolonya, cerrahi maske, 3M maskelerin satışıyla ilgili İstanbul genelinde medikal malzeme satan iş yerleri ve eczanelerde denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde, gıda maddelerinin arzında bir sorun olmadığı görüldü. Ancak ihracat nedeniyle piyasadaki cerrahi maske arzının yetersiz kaldığı tespit edildi.
Denetimler kapsamında, 96 eczane, 56 medikal ürün mağazası, 70 gıda satışı yapan işletme olmak üzere toplam 222 iş yeri incelendi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un fiyat etiketi hükümlerine uymayan 35 iş yeri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek karara bağlanmak üzere İstanbul Valiliğine gönderildi.
İBB Zabıta ekipleri, yurttaşların sağlığını korumak ve istismarları engellemek amacıyla denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, piyasada olağanüstü fiyat artışının gözlendiği bazı gıda ürünleri ile kolonya, cerrahi maske, 3M maskelerin satışıyla ilgili İstanbul genelinde medikal malzeme satan iş yerleri ve eczanelerde denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde, gıda maddelerinin arzında bir sorun olmadığı görüldü. Ancak ihracat nedeniyle piyasadaki cerrahi maske arzının yetersiz kaldığı tespit edildi.
Denetimler kapsamında, 96 eczane, 56 medikal ürün mağazası, 70 gıda satışı yapan işletme olmak üzere toplam 222 iş yeri incelendi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un fiyat etiketi hükümlerine uymayan 35 iş yeri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek karara bağlanmak üzere İstanbul Valiliğine gönderildi.
İBB Zabıta ekipleri, yurttaşların sağlığını korumak ve istismarları engellemek amacıyla denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul, Zabıta, Güncel
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