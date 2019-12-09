İBB'den İmamoğlu'nun İlim Yayma Vakfı üyeliğiyle ilgili açıklama: Bizim dışımızda gelişen bir süreç

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İlim Yayma Vakfı'nın "kurucu üyeleri" listesinde yer aldığı ileri sürüldü. İlim Yayma Vakfı'nın Başkanvekilliği görevini, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan yapıyor.

İddiayı ortaya atan gazeteci-yazar Celal Eren Çelik sosyal medya hesabından, "Sayın Ekrem İmamoğlu yandaş İLİM YAYMA VAKFI'NIN 'kurucu üyeleri' listesinin 27 numaralı üyesisiniz... Hani vakıflara hizmet dönemi bitmişti? Hani herkese eşit olunacaktı? Bu vakıfa tabii üye olmayı hangi gerekçe ile kabul ettiniz?" diye sordu.

KURUCU ÜYELİK İBB BAŞKANI'NA AYRILMIŞ

Odatv'nin İBB kaynaklarından edindiği bilgilere göre, söz konusu vakfın kuruluş senetleri gereği, kim İBB Başkanı olursa görev süresince "kurucu üye" olarak gözüküyordu. Söz konusu vakfın kurucu üyeliği, Ekrem İmamoğlu'na değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ayrılmış durumdaydı. İsme değil, makama verilen bir üyelikti. Habere göre İBB kaynakları, sürecin kendilerinin dışında geliştiğini belirtti.

İlim Yayma Vakfı'nın 5 Aralık'ta aldığı "doğal üyelik kararının" İBB'nin ilgili birimine de bugün gönderildiği, İmamoğlu'nun herhangi bir yere "üyelik" imzası atmadığı da vurgulandı.