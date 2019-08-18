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İBB'den İmaoğlu açıklaması: Yıllık izinde, sabah gelip su baskını olan yerlerde inceleme yapacak

Yağmur yağışı nedeniyle su baskınlarının yaşandığı İstanbul'da İBB'den 'İmamoğlu açıklaması' geldi. İmamoğlu'nun altı gün için izne çıktığı belirtilen açıklamada, "İznini yarıda kesti. Bu sabah İstanbul'da incelemeler yapacak" denildi.

18.08.2019 00:51
İBB'den İmaoğlu açıklaması: Yıllık izinde, sabah gelip su baskını olan yerlerde inceleme yapacak

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu 15 Ağustos'ta İBB'deki makamında ağırladıktan sonra 6 gün yıllık izne ayrıldığı öğrenilen Ekrem İmamoğlu'nun iznini yarıda kestiği öğrenildi. İBB tarafından yapılan açıklamada İmamoğlu'nun bu sabah İstanbul'da su basan yerlerde incelemeler yapacağı kaydedildi.

İstanbul'daki sağanak yağış sonrası oluşan su baskınlarında bir kişinin ölümü, çok sayıda ev ve işyerinde maddi hasar oluşması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'nerede' olduğu sorusu, sosyal medyanın gündemine geldi. İBB'den yapılan açıklamada ise İmamoğlu'nun altı günlük yıllık izinde olduğu ve bu sabah İstanbul'a gelerek incelemeler yapacağı belirtildi.

RESMİ YAZI PAYLAŞILDI

İBB Meclisi üyesi Hüseyin Aksu, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine vekalet verdiğini açıklayarak, altı günlük yıllık izne ayrıldığına ilişkin belediye içi resmi yazının belgesini paylaştı.

NEREDE OLDUĞUNU AÇIKLAMADI

İmamoğlu'nun nerede olduğunu açıklamayan Aksu, şöyle dedi: "Bugün Sayın Başkan'ın ulaşma imkanı olmadı, sabah burada olacak. Birlikte incelemeler yapacağız. Ekiplerimiz bugün için gerekli müdahaleleri yaptı."

İBB'den İmaoğlu açıklaması: Yıllık izinde, sabah gelip su baskını olan yerlerde inceleme yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Sabah, Güncel

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