İbb'den İş Sağlığına Önem

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:52



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:52

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı IOHS EXPO"ya kayıtlar 24 Kasım'a kadar devam ediyor. Ulusal ve uluslararası ölçekte sektörün seçkin firmalarını, uzman ve akademisyenleri buluşturan IOHS EXPO'da iş sağlığı ve güvenliğine dair yenilikçi ürünler katılımcıların beğenisine sunulacak. Kongrede, Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği Oscarları olarak tanımlanan "Kristal Baret Ödülleri" de sahiplerini bulacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı (IOHS EXPO)" 13-15 Aralık tarihlerindeLütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek. "Değişim Artı" temasıyla sektörün öncü firmalarını, ulusal ve uluslararası alanda iş güvenliği uzmanlarını buluşturan IOHS EXPO için bireysel veya kurumsal kayıtlar 24 Kasım'a kadar devam ediyor. Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği Oscarları olarak tanımlanan"Kristal Baret Ödülleri"neve akademik bildirilere başvurmak isteyenler de kayıtlarını 24 Kasım'a kadar http://iohscexpo.org adresinden yapabilecek.Sektörün seçkin firmaları IOHS EXPO'daİBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü'nün organize ettiği IOHS EXPO'da "Değişim Artı" temasıyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi uygulama örneklerine değer katan yayınlar, çalışmalar ve ürünler katılımcılara sunulacak. Fuara katılan firmalar iş sağlığı ve güvenliği alanında yenilikçi ürünlerini firmaların ve vatandaşların beğenisine sunacak.Fuarda Kişisel Koruyucu Donanım, İş Sağlığı Güvenliği Yazılımı, Yangın, Güvenlik, İş Makineleri, Periyodik Muayene, Ortam Ölçümleri gibi alanlarda yeni nesil ürünler tanıtılacak.Kongreye yurt içi ve yurt dışından üst düzey katılım sağlanacakKongrede, yurt içi ve yurt dışından üst düzey katılımcılar yer alacak. Singapur İşyeri Güvenlik ve Sağlığı Komiseri HoSiong Hin, Avusturya Sağlık İnovasyonu Enstitü Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Braithwaite, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu,çok sayıda seçkin şirketin üst düzey yöneticileri, ulusal ve uluslararası alanda iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak. 5 bine yakın katılımcı, 100'den fazla konuşmacı İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yenilikçi önlemler ve ürünlerle alakalı sunum yapacak.Genç uzmanlar mesleğin profesyonelleriyle buluşacakKongrede, "Genç Uzman Zirvesi" düzenlenecek. İş Güvenliği Uzmanı (İSG) profesyonelleri ve mesleğe yeni başlayan İSG personelleri zirvede birararaya gelecek. Ulusal ve uluslararası düzeyden katılımın sağlanacağı zirvede profesyoneller genç meslektaşlarıyla bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.Akademik bildiriler 24 Kasım'a kadar kabul edilecekIOHS EXPO için şimdiye kadar 60'dan fazla ulusal ve uluslararası katılımcı firma başvurdu.Bireysel veya kurumsal katılım için başvurular http://iohscexpo.org/online-kayit/ adresinden yapılıyor. Kayıtlar 24 Kasım'a kadar devam ediyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında akademik bildiri sunmak isteyenler başvurularını 24 Kasım'a kadar http://inpaper.org/iohs2018 adresine gönderebilecek. - İSTANBUL