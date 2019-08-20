İBB'den vatandaşlara su baskını uyarısı: 2 gün sürecek, dikkatli olun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İstanbullulara yağmur uyarısı yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre, İstanbul'da Perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak yağmur riskinin bulunduğu aktarıldı.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, vatandaşların da ani yağmur ve su baskını riskine karşı duyarlı olmaları istendi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Önümüzdeki 2 gün boyunca aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edildiği belirtilen açıklamada, İBB ekiplerinin, ani ve kuvvetli yağan yaz yağmurlarının yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldığı vurgulandı. Açıklamada vatandaşların da su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

İSTANBUL FELAKETİ YAŞAMIŞTI

İstanbul'da geçtiğimiz 17 Ağustos günü metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düşmüş, kentte felaket yaşanmıştı. Vapur ve tramvay seferleri geçici olarak iptal olurken, Eminönü alt geçidini su basmış ve Unkapanı'nda bir kişi hayatını kaybetmişti.