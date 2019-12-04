İbb'den işten çıkarılan işçiler eylemlerinin 100. gününde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışırken işten çıkarılan işçilerin eylemleri 100. gününde devam ediyor. Soğuk havada bekleyişlerini sürdüren işçiler işe dönme taleplerini tekrarladı.

İBB'de çalışırken işten çıkarılan işçilerin başlattığı eylem devam ediyor. Saraçhane'deki yerleşke önünde başlayan eylem 100. güne ulaştı. Soğuk ve yağmurlu havada bekleyen işçiler zor durumda olduklarını söyledi. Kira ve faturasını ödeyemeyen işçiler işlerine dönmek istiyor.

BEN 12 KİRAMI VEREMEDİM

İSFALT A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Ahmet Belge, kirasını ve faturalarını ödeyemediğini söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Belge, Ben 12 kiramı veremedim. Bütün borçlarımı yapılandırdım. Herkesin farklı bir hikayesi var. Lütfen duyarlı olun ve bu işi çözün. Ödenmemiş faturalarım var. Bırakın faturayı çocuklarım hasta, ilaç alamadım. Herkes çok mağdur durumda. Para istemiyoruz. İşimize dönmek istiyoruz. İşimize dönene kadar devam edeceğiz diye konuştu.

PSİKOLOJİMİZ BOZULDU

BELTUR A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mesut Girgin, 100 gündür direnişteyiz. Sayın İmamoğlu'na sesleniyorum. Bizi de bir evladı, kardeşi olarak bilsin ve bu 16 milyon İstanbulludan biri olarak seslenmek istiyorum. Su faturamı ödeyemediğim için borcu borçla kapatmaya çalışıyorum. Üzerimde para olmadığı için evden kaçar gibi çıkıyoruz. Ekmek parası bırakamıyoruz. Artık direnecek gücümüz de kalmadı. Evde çocuklar oyun oynarken ben bağırıyormuşum. Eşim 'Niye bağırıyorsun' diyor. Diyorum ki; 'Ben bağırmıyorum.' Çünkü psikolojimiz bozuldu. Ne yapacağımızı şaşırdık ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN BİRER FERDİYİZ

İSFALT A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden İbrahim Pazar ise Bundan bir hafta sonra bütün arkadaşlarımızın sigortası bitecek. Annesine, kardeşine, çocuğuna nasıl müdahale edilecek. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Sigorta primlerimiz kesilecek. Bir an önce çözüm bulunsun. İstanbul'un birer ferdiyiz. Hiçbiri kirasını ödeyemiyor. Odun aldım parasını ödeyemediğim için oduncu geri aldı şeklinde konuştu.

ARTIK VİCDAN MESELESİ

İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Barış Hasan ise Bir SMS ile işine son verilenlerdeniz. Yağmur altındayız. Soğuk demeden mücadele ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Görüyorsunuz ofisinden bizi görüyor. Bize açıklama yapsın. Evinizde oturduğunuzda kapıda kedi miyavlasa ne derdi var dersiniz. Biz 100 gündür sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Artık iş vicdanda. Gelsin açıklama yapsın. Halimizi görmüyor değil. Artık vicdan meselesi. Elini vicdanına koysun. Bize de kucak açsın. Alın teri döktüğümüz işimizi geri istiyoruz dedi.

Kaynak: DHA