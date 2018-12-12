İbb'den Kar Alarmı

İstanbul DHA
- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB
) kar hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "İBB Afet Koordinasyon Merkezi
'nin (AKOM) yönetiminde, 7 bin 83 personel ve 1.357 araç İstanbulluların rahat bir kış geçirmeleri için teyakkuzda bekliyor. Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için 53 vinç-kurtarıcı il genelinde 24 saat görev yapıyor. Ayrıca 60 kritik nokta, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile yakından takip ediliyor" denildi.
DHA,İstanbul,İstanbul Büyükşehir Belediyesi
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:16