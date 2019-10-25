İBB'den kariyer için yeni eğitim programları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversiteye hazırlanan, devam eden ve iş hayatına atılacak olmanın heyecanını yaşayan gençler için yeni bir eğitim projesi hayata geçiriyor. Gençlere yönelik düzenlenecek eğitimler Cağaloğlu'ndaki İBB Gençlik Ofisi'nde yapılacak. Eğitimler; Ekonomi ve Medya, Erasmus+ Hibe Programları ve AB Projeleri, Finansal Okur Yazarlık, İngilizce Konuşma (Speaking), Girişimcilik, İş Hayatında İletişim alanında verilecek.

Gençlere artı değer katmak, kariyerleri için onları bir adım öteye taşımak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programları için kayıtlar başladı. Pazar hariç haftanın altı gününe yayılacak eğitimler kapsamında 7 ayrı konularında düzenlenecek. Bunların yanında Ritim Atölyesi çalışmaları da düzenlenecek.

Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından verilecek eğitimlere 17 - 30 yaş arası gençler katılabilecek. Müfredatlarına göre 24 ve 32 saatte tamamlanacak olan eğitimler, Kasım ayının ilk haftası başlayacak, Aralık ayının son haftasında bitecek. Ders saatinin yüzde 70'i oranında devam zorunluluğu şartı taşıyan eğitimlerin sonunda gençlere katılım belgesi verilecek.