Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İBB'den "koronavirüs mezarlıkları" açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine ilişkin, "Definlerde, koronavirüs nedeniyle ölen vatandaşımız ile diğer vatandaşlarımız arasında hiçbir fark yok." ifadelerini kullandı.

10.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:04
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine ilişkin, "Definlerde, koronavirüs nedeniyle ölen vatandaşımız ile diğer vatandaşlarımız arasında hiçbir fark yok." ifadelerini kullandı.
İBB'den, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, Bilim Kurulunun kararları ve Diyanet İşleri Başkanlığının tavsiyeleri doğrultusunda defin işlemlerini yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Bu kararlara uygun bir şekilde definlerimizi yapıyoruz. Bu definlerde; koronavirüs nedeniyle ölen vatandaşımız ile diğer vatandaşımız arasında hiçbir fark yok. Normal bir ölüm haberi aldığımızda, bizim sistemimize düşüyor. Doktor raporu çıktıktan sonra, nüfus kaydından düşümü yapıldığı anda, ortak kullandığımız sistemden hemen haberimiz oluyor ve hızlı bir şekilde, ekiplerimiz tam teçhizatlı bir halde evden ya da hastaneden cenazeyi alıp, gasilhane işlemlerini gerçekleştiriyor. Sosyal mesafeye dikkat ederek, 5-10 kişilik cemaat ile namazı kıldırıp hızlı bir şekilde defin işlemlerini yapıyoruz."
Sosyal medyada bazı görüntülerin yer aldığını aktaran Koç, şunları ifade etti:
"Kişinin kendi aile kabristanları varsa oraya defnediyoruz. Yoksa, Avrupa'da Kilyos, Anadolu Yakası'nda ise Yukarı Baklacı'da defin işlemlerini gerçekleştiriyoruz. 'Korona mezarlığı' diye bir şey yok. Koronavirüs nedeniyle ölen vatandaşlarımızı, mezar yerleri yoksa, hızlı davranabilmek ve riski minimize edebilmek için bu mezarlıklara defnediyoruz. Sosyal medyada yaratılan yanlış algılara kulak asılmamalı. Bir sorun olduğunda, vatandaşımız, İBB Mezarlıklar Daire Başkanılığına ya da Beyaz Masa'ya başvurup her türlü bilgiye ulaşabilir." İBB’den ’koronavirüs mezarlıkları’ açıklaması

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Ayhan Koç, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Maske dağıtan Arda Turan, gönülleri fethetti! Haberler
Maske dağıtan Arda Turan, gönülleri fethetti!
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN’dan bir ihracat başarısı daha Haberler
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››İBB'den 'koronavirüs mezarlıkları' açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:44: Adalet Bakanlığınca cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme... - Haber 21:44: Isparta'da sahte altınla dolandırıcılık iddiası - Haber 21:44: Tahliye bekleyen Libyalıların çoğu Türkiye, Mısır ve Tunus'ta - Haber 21:42: Safranbolu'da bir mahalle karantinaya alındı - Haber 21:40: Senegal'de salgınla mücadelenin önemli ismi Dr. Seydi: "Salgını önlemlerle yeneceğiz" - Haber 21:16: Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler