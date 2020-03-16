İBB'den Kovid-19'a karşı alınacak önlemler için bilgilendirme etkinliği (1)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirme etkinliği düzenledi.
16.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:38
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirme etkinliği düzenledi.
Avrupa Yakası'nda Taksim Meydanı metro çıkışı, Eminönü Meydanı İBB İletişim Noktası önü, Bağcılar ve Esenyurt meydanları ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar iskelelerine mobil iletişim noktası araçlarını çeken ekipler, sinevizyonla yeni tip koronavirüsle mücadele için alınması gereken önlemlerin yer aldığı bilgilendirme filmini vatandaşlara izletti.
Dezenfektan standı kuran ve dışarıdaki vatandaşları buraya yönlendiren görevliler, el temizliğinin önemini anlatarak bilgilendirici broşür dağıttılar.
Taksim'de gerçekleşen etkinlikte ayrıca metro giriş ve çıkışı görevliler tarafından dezenfekte edildi.
Stantlarda bulunan görevli doktorlar da vatandaşlardan gelen soruları cevaplandırdı.
Düzenlenen etkinliğin belirtilen noktalarda akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
Avrupa Yakası'nda Taksim Meydanı metro çıkışı, Eminönü Meydanı İBB İletişim Noktası önü, Bağcılar ve Esenyurt meydanları ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar iskelelerine mobil iletişim noktası araçlarını çeken ekipler, sinevizyonla yeni tip koronavirüsle mücadele için alınması gereken önlemlerin yer aldığı bilgilendirme filmini vatandaşlara izletti.
Dezenfektan standı kuran ve dışarıdaki vatandaşları buraya yönlendiren görevliler, el temizliğinin önemini anlatarak bilgilendirici broşür dağıttılar.
Taksim'de gerçekleşen etkinlikte ayrıca metro giriş ve çıkışı görevliler tarafından dezenfekte edildi.
Stantlarda bulunan görevli doktorlar da vatandaşlardan gelen soruları cevaplandırdı.
Düzenlenen etkinliğin belirtilen noktalarda akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim, Güncel
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