İBB'den Kütüphanelere Ve Okullara 200 Bin Kitap Hediye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoyla duyurduğu kampanyaya Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Mart – 5 Nisan 2020 tarihleri arasında kutlanacak "Kütüphaneler Haftası" kapsamında 200 bin kitabı, kütüphane, okul ve üniversitelere bağışlıyor. Kültür AŞ yayınlarından çıkan ve çoğunluğu İstanbul temalı 200 bin kitap, www.kultur.istanbul web sitesine başvuruda bulunan kurumlara kazandırılacak. İBB Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından duyurduğu kampanya ile Türkiye'nin tüm illerindeki okurların daha çok kitapla buluşması amaçlanıyor.

"KİTAP YAŞAMDIR"

Yaptığı açıklamada, "Kitap Yaşamdır. Kitaplarla baş başa kalmak, en huzurlu anlardan biridir ve kitabı hissedebileceğiniz en değerli mekânlar ise kütüphanelerdir" diyen Başkan İmamoğlu, 200 bin kitabın İstanbul'un daha iyi öğrenilebilmesine katkı sağlamasını ve kitapseverlerin kütüphanelerde daha fazla eserle buluşmasını arzu ettiğini dile getirdi.

SON BAŞVURU 16 MART

Kampanya kapsamında, İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin çeşitli kategorilerdeki yayınları, kütüphanelerdeki yerlerini alacak. İstanbul'un zengin tarihini, dokusunu, mimari eserlerini, geleneklerini ve hikâyelerini aktaran kitaplar, okurlarla buluşacak.