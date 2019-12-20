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İBB'DEN LODOS UYARISI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) fırtına uyarısı yaptı.

20.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:32 İBB'DEN LODOS UYARISI

 İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) fırtına uyarısı yaptı.

İBB'nin açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve  AKOM'un verileri yer aldı. Yazılı açıklamada, " 'da yarın öğle saatlerinden itibaren lodos fırtınası bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşları fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı" deninlid.

Açıklama şöyle devam etti:  

"İstanbul'da hafta boyunca güneyli yönlerden (Lodos) hafif esen rüzgarın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (40-70km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.  Fırtınanın Pazar akşam saatlerinden itibaren şiddetini daha da arttırarak aralıklarla tam fırtına (60-90km/s) şeklinde Pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar; vatandaşlara fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuyor.   İBB ekipleri, AKOM'un koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışarak olası ulaşım sıkıntıları ile kazalara karşı anında müdahale edecek.  Öte yandan, İstanbul'da yeni hafta başı (Pazartesi) itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 4-6 derece birden azalarak mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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