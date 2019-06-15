15.06.2019 17:56
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İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor

İBB'nin, makam aracı iddialarına ilişkin yayınladığı açıklamada, "Birilerinin makam aracı dediği, bizim ise hizmet için kullandığımız araç. Kiralık araçlar kişisel değil, İstanbul'a ve İstanbullulara en iyi şekilde hizmet etmek için kullanılmaktadır." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "makam aracı" iddialarına cevap verildi. İBB'den yapılan açıklamada, "Birilerinin makam aracı dediği, bizim ise hizmet için kullandığımız araç" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"GÖREV İCABI GEREKLİ TÜM ARAÇLAR KULLANILMAKTADIR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 462 kilometre yüzölçümü ve 16 milyona yakın nüfusa sahip dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'a en iyi şekilde hizmet etmek için görev icabı gerekli tüm araçları kullanmaktadır. İstanbulluların huzur ve refahı için şehrin her noktasında alt yapıdan üst yapıya hayatın her alanında hizmetler kesintisiz sürdürülmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ambulans hizmetlerinden itfaiye çalışmalarına, Beyaz Masa yerinde çözüm uygulamalarından cenaze hizmetlerine, şantiye kontrol, yol bakım onarım, park bahçe denetimlerinden zabıta kontrol ve denetimlerine, böcek ilaçlama çalışmalarından mobil iletişim noktalarına kadar birçok farklı alandaki hizmetleri en iyi şekilde ve hızlıca gerçekleştirebilmek için kullandığı araçları paylaştı. Kiralık araçlar kişisel değil, İstanbul'a ve İstanbullulara en iyi şekilde hizmet etmek için kullanılmaktadır.

İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor
Kaynak: DHA
İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel

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