İBB, yoğunluğun yaşandığı Altunizade durağı için 3 ayrı çalışma başlatıldığını duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması için bir dizi çalışmanın başlatıldığını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, yolcu artışına neden olan Üsküdar - Sancaktepe Metro Hattı'nın her seferi için Altunizade İstasyonu'na 3 boş otobüs gönderilmeye başlandığını açıkladı. Ancak Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde hala yoğunluk yaşanıyor. İBB, yaptığı açıklamada istasyon girişindeki turnikelerin de metro çıkışına çekileceğini belirtti.

Üniversitelerin açılması ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metrosu'nun sefer sayısının arttırılmasından dolayı yoğunluğun arttığı ifade edilen açıklamada, "Günlük 750 bin yolcu kapasitesine sahip hattaki yolculuk sayısının 1 milyonu aştığı görüldü" denildi.

"KAPASİTE ARTTIRICI 3 AYRI ÇALIŞMA BAŞLATILDI"

Metrobüs hattında yoğunluk azaltıcı, kapasite arttırıcı 3 ayrı çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda 525 körüklü otobüsün hizmet verdiği hatta 10 araç daha eklendi. Sögütlüçeşme'den Zincirlikuyu istikametine giden her 3 araçtan bir tanesi boş kalkıyor. Yolcu sayısının arttığı saatlerde boş otobüslerin dolu istasyonları rahatlatması amaçlanıyor. İETT, Altunizade İstasyonu'na uzanan üst geçit ve turnike bölgesindeki yoğunluğu almak için istanbulkart turnikelerini metro çıkışına çeken bir çalışma başlattı. Bu istasyondan metrobüs hattına aktarma yapacak vatandaşlar, yarından itibaren istanbulkartlarını metro çıkışındaki turnikelerde okutacaklar. Çalışmayla üst geçit ve istasyondaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan Altunizade metrobüs durağında Pazartesi gününden bu yana sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Yolcular, üst geçitte başlayan sıkışıklıkla birlikte istasyona ulaşmak için normalin üzerinde çaba sarf ediyor. İBB, daha önce yaptığı açıklamada Üsküdar - Sancaktepe Metro Hattı'nın her bir seferi için Altunizade durağına 3 adet boş metrobüs gönderileceğini duyurmuştu ancak bu hamle sıkışıklığı azaltmaya yetmemişti.