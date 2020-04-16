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İBB'DEN METROBÜS KAZASI AÇIKLAMASI: ŞOFÖR BAYGINLIK GEÇİRDİ

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanlığı'ndan kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

16.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:12
İBB'DEN METROBÜS KAZASI AÇIKLAMASI: ŞOFÖR BAYGINLIK GEÇİRDİ

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanlığı'ndan kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Baygınlık geçiren şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kazanın meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada şöyle:

"Bu akşam 16.55'te Metrobüs hattındaki İBB Sosyal Tesisleri ile Küçükçekmece istasyonları arasında karşı yönlerden gelen iki aracımız çarpıştı. Üzücü kazada 2 yolcu ve her iki aracın şoförü yaralandı. İlk belirlemelere göre kaza bir şoför arkadaşımızın baygınlık geçirmesi üzerine yaşandı. Kazanın ardından otobüste sıkışan şoför arkadaşımız hastaneye kaldırıldı.

Aldığımız bilgilere göre, kazada yaralanan 2 yolcu ve 2 şoförün durumları iyi. Baygınlık geçirdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği için kazaya sebebiyet verdiği belirlenen şoförümüzün de durumu iyi. Metrobüs hattımız her iki yöne de trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, Güncel
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