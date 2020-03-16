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İBB'DEN MEYDANLARDA KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri koronavirüse karşı İstanbul'un en yoğun noktalarında vatandaşları bilinçlendirmek için broşür dağıttı.

16.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:49
İBB'DEN MEYDANLARDA KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri koronavirüse karşı İstanbul'un en yoğun noktalarında vatandaşları bilinçlendirmek için broşür dağıttı.

Taksim Meydanı, Eminönü Meydanı, Kadıköy İskelesi, Bağcılar Meydanı, Üsküdar İskelesi, Esenyurt Meydanı'nda  doktorlar halkı bilinçlendirmek için bilgi verdi, broşürler dağıttı.  Vatandaşlar mobil hijyen noktalarında dezenfektan kullandı. Kadıköy Meydan'da Emre Engin isimli vatandaş, "Korunma önlemlerinin böyle sıkı tutulması çok iyi. Sadece milletimiz için değil, bütün dünya insanları için çok iyi. Hem sağlığımıza hem de çevremize olan saygıdan dolayı tedbirimizi elden bırakmamalıyız" diye konuştu. Etkinlik belirlenen meydanlarda  09.30-12.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin broşür dağıtması

-Bilgi verilmesi

-Kolonya sıkılması

-Dezenfekte yapması

-Vatandaş ile röp


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, DHA, Güncel

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