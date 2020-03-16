İBB'den meydanlarda koronavirüs bilgilendirme çalışmaları
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri koronavirüse karşı İstanbul'un en yoğun noktalarında vatandaşları bilinçlendirmek için broşür dağıttı.
16.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:53
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri koronavirüse karşı İstanbul 'un en yoğun noktalarında vatandaşları bilinçlendirmek için broşür dağıttı.
Taksim Meydanı, Eminönü Meydanı, Kadıköy İskelesi, Bağcılar Meydanı, Üsküdar İskelesi, Esenyurt Meydanı'nda doktorlar halkı bilinçlendirmek için bilgi verdi, broşürler dağıttı. Vatandaşlar mobil hijyen noktalarında dezenfektan kullandı. Kadıköy Meydan'da Emre Engin isimli vatandaş, "Korunma önlemlerinin böyle sıkı tutulması çok iyi. Sadece milletimiz için değil, bütün dünya insanları için çok iyi. Hem sağlığımıza hem de çevremize olan saygıdan dolayı tedbirimizi elden bırakmamalıyız" diye konuştu. Etkinlik belirlenen meydanlarda 09.30-12.00 saatleri arasında düzenlenecek.- İstanbul
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Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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