İBB'den öğrenciler için "Karneni getir buzda kay" etkinliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, "Karneni Getir Buzda Kay" sloganı ile düzenlediği etkinlikte, 3 gün boyunca karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Silivrikapı Buz Pisti'nde ücretsiz buz pateni hizmeti verecek.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

İBB iştiraki Spor İstanbul, "Karneni Getir Buzda Kay" sloganı ile 3 gün boyunca karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Silivrikapı Buz Pisti'nde 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak buz pateni deneyimi yaşatacak.

Bugün başlayan spor etkinliğinde öğrenciler, üç gün boyunca ücretsiz buz pateni seanslarına katılarak eğlenceli dakikalar geçirecek.

Daha fazla çocuğu buz pateni ile tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte öğrenciler, 10.00-19.00 saatleri arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz seanslara katılabilecek.

Babalar Günü için özel etkinlik

Bu yıl Babalar Günü'ne özel de bir etkinlik düzenleyen Spor İstanbul, 16 Haziran Pazar gu¨nu¨, babalarla c¸ocukları buz pistinde bir araya getirecek.

"Babamın Karne Heyecanı" sloganı ile gerc¸ekles¸ecek etkinlikte c¸ocuklar babalarına karne hediyesi olarak "birlikte buzda bir gu¨n" hediye edecek.

Kaynak: AA