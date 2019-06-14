14.06.2019 11:53
Haberler»Güncel » Haber

İBB'den öğrenciler için "Karneni getir buzda kay" etkinliği

İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, "Karneni Getir Buzda Kay" sloganı ile düzenlediği etkinlikte, 3 gün boyunca karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Silivrikapı Buz Pisti'nde ücretsiz buz pateni hizmeti verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, "Karneni Getir Buzda Kay" sloganı ile düzenlediği etkinlikte, 3 gün boyunca karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Silivrikapı Buz Pisti'nde ücretsiz buz pateni hizmeti verecek.
İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor.
İBB iştiraki Spor İstanbul, "Karneni Getir Buzda Kay" sloganı ile 3 gün boyunca karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Silivrikapı Buz Pisti'nde 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak buz pateni deneyimi yaşatacak.
Bugün başlayan spor etkinliğinde öğrenciler, üç gün boyunca ücretsiz buz pateni seanslarına katılarak eğlenceli dakikalar geçirecek.
Daha fazla çocuğu buz pateni ile tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte öğrenciler, 10.00-19.00 saatleri arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz seanslara katılabilecek.
Babalar Günü için özel etkinlik
Bu yıl Babalar Günü'ne özel de bir etkinlik düzenleyen Spor İstanbul, 16 Haziran Pazar gu¨nu¨, babalarla c¸ocukları buz pistinde bir araya getirecek.
"Babamın Karne Heyecanı" sloganı ile gerc¸ekles¸ecek etkinlikte c¸ocuklar babalarına karne hediyesi olarak "birlikte buzda bir gu¨n" hediye edecek.
Kaynak: AA
İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:15 FETÖ'nün Polis Akademisi sınav sorularını sızdırması davasında 51 sanık 1-9 yıl arasında hapis...
13:15 Çin Dışişleri Bakanlığı: "Kimse Umman Körfezi'nde savaş görmek istemiyor"
13:15 Yenişehir Ovası'nda biber hasadı başladı
13:15 Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar
13:15 Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 48 gözaltı kararı (2)
13:14 Suriye'ye askeri sevkiyat
13:14 Cem Yılmaz ve Defne Samyeli Sahneye çıkıp şarkı söyledi
13:13 İzmir'de denizde ceset bulundu
13:13 Bingöl'de 60 bin öğrenci karne aldı
13:12 Öztürk, Rabia Naz Vatan için Meclis Araştırması istedi
13:12 Ukraynalı ayrılıkçılara Rus pasaportları dağıtılmaya başlandı
13:12 Kapıkule'den çıkan araçta yakalanmıştı: Bulgaristan 63 tarihi eseri iade etti
13:12 Kayserili öğrencilerin karne heyecanı
13:12 Kilis'te 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı