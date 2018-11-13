İbb'den Otobüs Kazası Açıklaması

İBB
'den otobüs kazası açıklamasıİBB'den otobüs kazası açıklaması
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuruçeşme
'de meydana gelen kazanın otobüsün freninin patlamasından kaynaklandığını açıkladı. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah 10.29'da 57 UL Kuruçeşme - Beşiktaş
hattında görev yapan 34 TP 5935 plakalı İETT
otobüsünün ilk tespite göre freni patlamıştır. Freni patlayan otobüs, havanın yağışlı ve zeminin kaygan olmasından dolayı Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Çağrı Sokak üzerinde bulunan istinad duvarına çarpmıştır. Otobüste bulunan yolculardan 8 vatandaşımız ve şoför personelimiz olmak üzere 9 kişi hafif olarak yaralanmıştır. Yolculardan 2'si ayakta tedavi edilmiş olup, 7'si tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir" denildi.
Beşiktaş,Kuruçeşme,İstanbul Büyükşehir Belediyesi